|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|19019N
|Наименование
|Стартер 19019N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|9
|Мощность стартера [кВт]
|1,8
|ограничение производителя
|Denso
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Количество резьбовых отверстий
|2
|Количество крепежных отверстий
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LAND ROVER
RANGE ROVER SPORT I (L320)
4.2 4x4
2005.02 - 2013.03
LAND ROVER
RANGE ROVER SPORT I (L320)
4.4 4x4
2005.02 - 2013.03
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