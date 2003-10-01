Мощность стартера [кВт] 1,0 ограничение производителя Bosch Направление вращения против часовой стрелки Количество резьбовых отверстий 0 Количество крепежных отверстий 2

Запчасть стартер 19001N WAI представлена по производителю WAI с артикулом 19001N. У данной детали есть аналоги с номерами: 19001N, 19001N, 19001N. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стартер 19001N WAI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.