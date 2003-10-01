|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|19001N
|Наименование
|Стартер 19001N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|10
|Мощность стартера [кВт]
|1,0
|ограничение производителя
|Bosch
|Направление вращения
|против часовой стрелки
|Количество резьбовых отверстий
|0
|Количество крепежных отверстий
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
OCTAVIA II (1Z3)
2.0 TFSI
2005.10 - 2013.02
SKODA
OCTAVIA II Combi (1Z5)
2.0 TFSI
2005.10 - 2013.02
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.4 TSI
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.4 TSI
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF V (1K1)
1.4 TSI
2003.10 - 2009.02
VW
GOLF V (1K1)
1.4 TSI
2003.10 - 2009.02
VW
GOLF VI Variant (AJ5)
2.0 TFSI
2009.07 - Выпускается
VW
GOLF V Variant (1K5)
1.4 TSI
2007.06 - Выпускается
VW
GOLF V Variant (1K5)
1.4 TSI
2007.06 - Выпускается
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GOLF V Variant (1K5)
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2007.06 - Выпускается
VW
JETTA III (1K2)
1.4 TSI
2005.08 - 2010.10
VW
JETTA III (1K2)
1.4 TSI
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VW
SCIROCCO (137)
2.0 R
2008.05 - Выпускается
VW
SCIROCCO (137)
2.0 R
2008.05 - Выпускается
VW
SCIROCCO (137)
2.0 TFSI
2008.05 - Выпускается
VW
SCIROCCO (137)
2.0 TSI
2008.05 - Выпускается
VW
TOURAN (1T1, 1T2)
1.4 TSI
2003.02 - 2010.05
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