Мощность стартера [кВт] 0,0001 ограничение производителя Mitsubishi Направление вращения по часовой стрелке

Запчасть стартер 18973N WAI представлена по производителю WAI с артикулом 18973N. У данной детали есть аналоги с номерами: 18973N, 18973N, 18973N. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стартер 18973N WAI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.