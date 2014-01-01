Мощность стартера [кВт] 4,5 ограничение производителя Hitachi Направление вращения против часовой стрелки Количество крепежных отверстий 2

Запчасть стартер ISUZU N-Serie NPR 66 P 24V/4kW (113675) Wai представлена по производителю WAI с артикулом 18960N. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стартер ISUZU N-Serie NPR 66 P 24V/4kW (113675) Wai на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.