Мощность стартера [кВт] 0,7 ограничение производителя Denso Направление вращения против часовой стрелки

Запчасть стартер 18512N WAI представлена по производителю WAI с артикулом 18512N. У данной детали есть аналоги с номерами: 18512N, 18512N, 18512N. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стартер 18512N WAI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.