|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|18377N
|Наименование
|Стартер SCANIA 3 - series 93 H/250 24V/6,6kW (0 001 417 042) Wai
|Напряжение [В]
|24
|Число зубцов
|11
|Мощность стартера [кВт]
|6,6
|ограничение производителя
|Iskra
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Количество крепежных отверстий
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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