Мощность стартера [кВт] 6,6 ограничение производителя Iskra Направление вращения по часовой стрелке Количество крепежных отверстий 3

Запчасть стартер Скания 3 Серия 93 H/250 24V/6 6kW (0 001 417 042) Wai представлена по производителю WAI с артикулом 18377N. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стартер Скания 3 Серия 93 H/250 24V/6 6kW (0 001 417 042) Wai на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.