Мощность стартера [кВт] 4,0 ограничение производителя Bosch Направление вращения по часовой стрелке Количество крепежных отверстий 3

Запчасть стартер 18371N WAI представлена по производителю WAI с артикулом 18371N. У данной детали есть аналоги с номерами: 18371N, 18371N, 18371N. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стартер 18371N WAI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.