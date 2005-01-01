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Стартер Sprinter Viano Vito 12V/2,2kW артикул 18360N WAI в Алматы

18360N WAI Стартер Sprinter Viano Vito 12V/2,2kW
Производитель / Поставщик WAI
№ Производителя 18360N
Наименование Стартер Sprinter Viano Vito 12V/2,2kW
Напряжение [В] 12
Число зубцов 10
Мощность стартера [кВт] 2,0
ограничение производителя Bosch
Направление вращения по часовой стрелке
Количество резьбовых отверстий 2
Количество крепежных отверстий 2
Запчасть стартер Sprinter Viano Vito 12V 2 2kW представлена по производителю WAI с артикулом 18360N. У данной детали есть аналоги с номерами: 18360N, 18360N, 18360N, 0001109036, 0001109250, 0986017260, 0986017260090. Стартеры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стартер Sprinter Viano Vito 12V 2 2kW на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные стартеры с гарантией от производителя WAI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 2005.01 - 2007.08

Если хотите купить Стартер Sprinter Viano Vito 12V/2,2kW производителя WAI с артикулом 18360N в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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