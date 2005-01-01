|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|18360N
|Наименование
|Стартер Sprinter Viano Vito 12V/2,2kW
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|10
|Мощность стартера [кВт]
|2,0
|ограничение производителя
|Bosch
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Количество резьбовых отверстий
|2
|Количество крепежных отверстий
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
C-CLASS T-Model (S203)
C 220 CDI (203.208)
2005.01 - 2007.08
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