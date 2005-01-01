Мощность стартера [кВт] 2,0 ограничение производителя Bosch Направление вращения по часовой стрелке Количество резьбовых отверстий 2 Количество крепежных отверстий 2

Запчасть стартер Sprinter Viano Vito 12V 2 2kW представлена по производителю WAI с артикулом 18360N. У данной детали есть аналоги с номерами: 18360N, 18360N, 18360N, 0001109036, 0001109250, 0986017260, 0986017260090. Стартеры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стартер Sprinter Viano Vito 12V 2 2kW на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные стартеры с гарантией от производителя WAI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.