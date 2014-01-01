|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|18153N
|Наименование
|Стартер 18153N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|11
|Мощность стартера [кВт]
|2,0
|ограничение производителя
|Denso
|Направление вращения
|по часовой стрелке
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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