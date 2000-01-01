Мощность стартера [кВт] 5,4 ограничение производителя Bosch Направление вращения по часовой стрелке Количество крепежных отверстий 3

Запчасть стартер Мерседес/Ман ф2000/Тга 6Kw/24V/9 зубов представлена по производителю WAI с артикулом 18113N. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить стартер Мерседес/Ман ф2000/Тга 6Kw/24V/9 зубов, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.