|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|11306N
|Наименование
|Генератор
|Напряжение [В]
|12
|ток зарядки от генератора (А)
|180
|ограничение производителя
|Valeo
|Количество ребер
|7
|Ø шкива [мм]
|50
|Ременной шкив
|с ременным шкивом свободного хода
|Ø отверстия 1 [мм]
|9
|Ø отверстия 2 [мм]
|9
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Генератор производителя WAI с артикулом 11306N в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита