Производитель / Поставщик WAHLER № Производителя 216088 Наименование Термостат 88°C. сдвоенный, Scania 4-series; Typ 4223 216088 WAHLER

Запчасть термостат 88°C. сдвоенный Скания 4-series; Typ 4223 216088 Вахлер представлена по производителю WAHLER с артикулом 216088. У данной детали есть аналоги с номерами: 111199, 12901500A, 1423450, 216088364, 21998, 31943. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить термостат 88°C. сдвоенный Скания 4-series; Typ 4223 216088 Вахлер, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные термостаты с гарантией от производителя WAHLER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.