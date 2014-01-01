проверочное значение E1190R02A01225/26790 Ширина [мм] 249,5 Высота [мм] 109 Вес [кг] 10,9 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Тормозная установка MER ELSA 225-3 Тип контейнера Коробка WVA номер 29174

Запчасть Колодки дискового тормоза 29174 представлена по производителю WAGNER с артикулом 2917404950. У данной детали есть аналоги с номерами: ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти WAGNER для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.