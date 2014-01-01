проверочное значение E9-90R-02A1265/1016 Ширина [мм] 249,5 Высота [мм] 118 Вес [кг] 11,8 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Тормозная установка MER D-ELSA2 Тип контейнера Коробка WVA номер 29131

Запчасть колодки дискового тормоза 29131 представлена по производителю WAGNER с артикулом 2913104950. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодки дискового тормоза 29131, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAGNER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.