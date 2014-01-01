проверочное значение E9-90R-02A1265/1015 Ширина [мм] 249,5 Высота [мм] 111 Вес [кг] 11,2 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Тормозная установка MER D-DUCO Тип контейнера Коробка WVA номер 29125

Запчасть Колодки дискового тормоза 29125 представлена по производителю WAGNER с артикулом 2912504950. У данной детали есть аналоги с номерами: 2912504950 ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти WAGNER для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.