|Производитель / Поставщик
|WAGNER
|№ Производителя
|2912504950
|Наименование
|Колодки дискового тормоза 29125
|Качество
|FM495
|Толщина [мм]
|29,5
|проверочное значение
|E9-90R-02A1265/1015
|Ширина [мм]
|249,5
|Высота [мм]
|111
|Вес [кг]
|11,2
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Тормозная установка
|MER D-DUCO
|Тип контейнера
|Коробка
|WVA номер
|29125
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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