проверочное значение E9-90R-02A1265/1092 Ширина [мм] 210,5 Высота [мм] 92,5 Вес [кг] 8,4 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Тормозная установка KB SB/SN6 Тип контейнера Коробка WVA номер 29093

Запчасть Колодки дискового тормоза 29094 представлена по производителю WAGNER с артикулом 2909304950. У данной детали есть аналоги с номерами: ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти WAGNER для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.