Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 2755486 Наименование Прокладка ГБЦ к-т мет c кольц на 1cyl 130.18 d140 6x\Volvo F12 275548-6

Запчасть прокладка Головка блока к-т мет c кольц на 1cyl 130.18 d140 6x\Вольво Ф 12 275548-6 представлена по производителю VOLVO с артикулом 2755486. У данной детали есть аналоги с номерами: 2755486, 571254, 012321505, 275548. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока к-т мет c кольц на 1cyl 130.18 d140 6x\Вольво Ф 12 275548-6 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VOLVO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.