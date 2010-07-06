Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 270750 Наименование РМК электроконтакта (фишка) FL4/6/7/10;F10/12/16;B58/6/7/9/10/12 заменен на: № 949371 (2 шт.) + № 13

Запчасть ремкомплект электроконтакта (фишка) FL4/6/7/10;F10/12/16;B58/6/7/9/10/12 заменен на: № 949371 (2 шт.) + № 13 представлена по производителю VOLVO с артикулом 270750. У данной детали есть аналоги с номерами: 270750, 292800. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект электроконтакта (фишка) FL4/6/7/10;F10/12/16;B58/6/7/9/10/12 заменен на: № 949371 (2 шт.) + № 13 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VOLVO. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.