Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 270450 Наименование Комплект коренных вкладышей коленвала F12 VOLVO

Запчасть комплект коренных вкладышей коленвала Ф 12 Вольво представлена по производителю VOLVO с артикулом 270450. У данной детали есть аналоги с номерами: 270450 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект коренных вкладышей коленвала Ф 12 Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VOLVO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.