Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 22094956 Наименование Шланг подъема кабины Вольво FM (4) (от цилиндра)

Если вы хотите купить шланг подъема кабины Вольво FM (4) (от цилиндра), просто позвоните нам! Применяется на Volvo, FM4 с 2013 г. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VOLVO с артикулом 22094956. У данной детали есть аналоги с номерами: 21886798 Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя VOLVO.