Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 22094914 Наименование Шланг подъема кабины Вольво FM (4) FH (4) от тройника слева кабины к тройнику справа

Если вы хотите купить шланг подъема кабины Вольво FM (4) FH (4) от тройника слева кабины к тройнику справа, просто позвоните нам! Применяется на FH4 с 2013 г, FM4 с 2013 г. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VOLVO с артикулом 22094914. У данной детали есть аналоги с номерами: 21880287 Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя VOLVO.