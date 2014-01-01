Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 22056630 Наименование Пневмоподушка Вольво FH(4) FM(4)

Запчасть пневмоподушка Вольво FH(4) FM(4) представлена по производителю VOLVO с артикулом 22056630. Применяется на Volvo, FH13, FH 13, ФШ13, ФШ 13, FM13, FM 13, ФМ13, ФМ 13. У данной детали есть аналоги с номерами: 101307, 21224750, 262492, 4571N, 4571NP02, ABM21425B08, SP554571K02. Подушки воздушные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить пневмоподушка Вольво FH(4) FM(4), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные подушки воздушные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя VOLVO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.