Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 22054767 Наименование Диск колёсный 22,5х9,00 VOLVO

Запчасть диск колёсный 22 5х9 00 Вольво представлена по производителю VOLVO с артикулом 22054767. У данной детали есть аналоги с номерами: 22054767 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск колёсный 22 5х9 00 Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VOLVO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.