Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 22020183 Наименование Жгут проводов двигателя Вольво ФШ ФМ двигатель D13 к блоку управления

Если вы хотите купить жгут проводов двигателя Вольво ФШ ФМ двигатель D13 к блоку управления, просто позвоните нам! Применяется на Volvo, FH13, FH 13, FH13 (с 2005г), ФШ13, ФШ 13, ФШ13 (с 2005г), FM13, FM 13, ФМ13, ФМ 13. С двигателями D13. Есть срочная доставка запчастей по г.Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VOLVO с артикулом 22020183. У данной детали есть аналоги с номерами: 035086, 21372696, 85061. Кабели электрические в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные кабели электрические с гарантией от производителя VOLVO.