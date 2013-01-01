Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 22008575 Наименование Головка блока компрессора Volvo FH4

Если вы хотите купить головка блока компрессора Вольво FH4, просто позвоните нам! Применяется на Volvo, ФШ 4 с 2013 г. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VOLVO с артикулом 22008575. У данной детали есть аналоги с номерами: 132750, 245019, 245042, 7422008575, K060321, K060321K50, K060321K56. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя VOLVO.