Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 21838945 Наименование Правая часть бампера Volvo FM(4) FH(4)

Если вы хотите купить правая часть бампера Вольво FM(4) FH(4), просто позвоните нам! Применяется на Volvo, FH 4 с 2013 г, FM 4 с 2013 г. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VOLVO с артикулом 21838945. У данной детали есть аналоги с номерами: 18300483, 275085, 40214100, 4FH84, 82529. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя VOLVO.