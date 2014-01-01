Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 21745877 Наименование Распредвал Вольво FH (4) FM (4)

Запчасть распредвал Вольво FH (4) FM (4) представлена по производителю VOLVO с артикулом 21745877. Применяется на Volvo, FH13, FH 13, ФШ13, ФШ 13, FM13, FM 13, ФМ13, ФМ 13. С двигателями D13. У данной детали есть аналоги с номерами: 7421745877, 7422431870. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить распредвал Вольво FH (4) FM (4), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя VOLVO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.