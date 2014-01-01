Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 21675492 Наименование Турбина с модулем VOLVO FH13 - MD13

Запчасть турбина с модулем Вольво ФШ 13 MD13 представлена по производителю VOLVO с артикулом 21675492. У данной детали есть аналоги с номерами: 21675492, 21675492, 3791471, TC5492, 85013350, 4047375. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина с модулем Вольво ФШ 13 MD13 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя VOLVO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.