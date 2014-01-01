Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 21426987 Наименование Датчик оборотов двигателя VOLVO 21426987

Запчасть датчик оборотов двигателя Вольво 21426987 представлена по производителю VOLVO с артикулом 21426987. Применяется на Рено Премиум, Рено Керакс, Volvo, FH 400, FH 440, FH 480, FH 520, FM 330, FM 360, FM 380, FM 400, FM 410, FM 420, FM 450, FM 460, FM 480, FM 500, FM 520. У данной детали есть аналоги с номерами: 0261210151, 0281002315, 0281002742, 05545494, 05586494, 05831494, 093241. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик оборотов двигателя Вольво 21426987, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VOLVO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.