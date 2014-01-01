Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 21396128 Наименование Датчик температуры воздуха в кабине Вольво ФШ Рено Премиум 21396128

Запчасть датчик температуры воздуха в кабине Вольво ФШ Рено Премиум 21396128 представлена по производителю VOLVO с артикулом 21396128. Применяется на Renault Premium, Renault Kerax, Volvo, FH12, Renault Midlum. У данной детали есть аналоги с номерами: 2.76086, 7421396128. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик температуры воздуха в кабине Вольво ФШ Рено Премиум 21396128, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VOLVO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.