Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 21302562 Наименование Редуктор бортовой колесный Вольво

Если вы хотите купить редуктор бортовой колесный Вольво, просто позвоните нам! Применяется на Рено Керакс, Volvo, FH12, FM12, FM7, FM9, FM10. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VOLVO с артикулом 21302562. У данной детали есть аналоги с номерами: 102543, 7421302562, HR562. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя VOLVO.