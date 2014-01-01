Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 21296853 Наименование Датчик ABS задний правый FM(4)/FH(4) VOLVO

Запчасть датчик АБС задний правый FM(4)/FH(4) Вольво представлена по производителю VOLVO с артикулом 21296853. У данной детали есть аналоги с номерами: 21296853 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС задний правый FM(4)/FH(4) Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VOLVO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.