Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 21253672 Наименование Датчик уровня пола VOLVO FM11 2009-,FH/FM 2005-,FMX,Bus B9L/R/S/TL,B11R,B12B/M/R,B13,B5LH,B6R,B7R

Запчасть датчик уровня пола Вольво FM11 2009-FH FM 2005-FMX Автобус B9L/R/S/TL B11R B12B/M R B13 B5LH B6R B7R представлена по производителю VOLVO с артикулом 21253672. У данной детали есть аналоги с номерами: 21253672, 100386, 19589970, 46579, 264067, 20583428, 21585711. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик уровня пола Вольво FM11 2009-FH FM 2005-FMX Автобус B9L/R/S/TL B11R B12B/M R B13 B5LH B6R B7R на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VOLVO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.