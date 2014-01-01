Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 21201221 Наименование Датчик положения рулевого колеса Вольво, Скания, Ман

Если вы хотите купить датчик положения рулевого колеса Вольво Скания Ман, просто позвоните нам! Применяется на Ман Тга, Ман Тгс, Ман Тгх, Рено Премиум, Рено Магнум, Volvo, FH12, ФШ12, ФШ 12, FH13, FH 13, ФШ13, ФШ 13, FH16, FH 16, ФШ16, ФШ 16, FM13, FM 13, ФМ13, ФМ 13, Скания 5 серии, Scania P G R T серии. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VOLVO с артикулом 21201221. У данной детали есть аналоги с номерами: 0486020002N50, 0486021001, 048602100105T, 048602100113V, 0486021001N00, 0486021001N50, 0486021002. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VOLVO.