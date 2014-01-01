Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 21122034 Наименование Модулятор EBS (передних тормозов) грузовиков Вольво

Запчасть модулятор ЕБС (передних тормозов) грузовиков Вольво представлена по производителю VOLVO с артикулом 21122034. Применяется на Volvo, FH12, FH 12, FM12, FM 12, ФШ12, ФШ 12, ФМ 12, ФМ12, FH13, FH 13, ФШ13, ФШ 13, FM13, FM 13, ФМ13, ФМ 13. У данной детали есть аналоги с номерами: 20428938, 20570906, 20828237, 247083, 5801290649, 5801910304, 6014048. Тормозные модуляторы для грузовиков в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить модулятор ЕБС (передних тормозов) грузовиков Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные тормозные модуляторы для грузовиков с гарантией от производителя VOLVO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.