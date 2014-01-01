Производитель / Поставщик VOLVO № Производителя 21068286 Наименование Датчик давления воздуха коробки Вольво FH12 21068286

Запчасть датчик давления воздуха коробки Вольво ФШ 12 21068286 представлена по производителю VOLVO с артикулом 21068286. Применяется на Рено Магнум, Renault Premium, Рено Премиум, Volvo, FH12, FH 12, FM12, FM 12, ФШ12, ФШ 12, ФМ 12, ФМ12, FH13, FH 13, ФШ13, ФШ 13, FM13, FM 13, ФМ13, ФМ 13, FH16, FH 16, ФШ16, ФШ 16, Renault Magnum. У данной детали есть аналоги с номерами: 20761735, 21068286, 4213659472, 7421068286. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик давления воздуха коробки Вольво ФШ 12 21068286, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VOLVO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.