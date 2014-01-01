Производитель / Поставщик VILITAN № Производителя 28728VLT Наименование датчик ABS/EBS [81271206218] MAN TGA, L=3000

Запчасть датчик АБС/ЕБС [81271206218] МАН ТГА L=3000 представлена по производителю VILITAN с артикулом 28728VLT. У данной детали есть аналоги с номерами: 28728VLT Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС/ЕБС [81271206218] МАН ТГА L=3000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VILITAN. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.