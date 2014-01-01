|Производитель / Поставщик
|VICTOR REINZ
|№ Производителя
|143291801
|Наименование
|Комплект болтов ГБЦ МАН ТГА 51904906001
|Размер резьбы
|M15
|Профиль головки болта
|Внешний Torx
|Шаг резьбы [мм]
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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