|Производитель / Поставщик
|VICTOR REINZ
|№ Производителя
|143221701
|Наименование
|Комплект болтов ГБЦ МАН ТГА двигатель D2876LF12/13/25 M16x2x226мм M16x2x288 мм 6 штук
|Размер резьбы
|M16
|Профиль головки болта
|Внешний Torx
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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