|Производитель / Поставщик
|VICTOR REINZ
|№ Производителя
|143215401
|Наименование
|Комплект болтов головки цилидра
|Размер резьбы
|M12
|Профиль головки болта
|Внешний Torx
|Длина [мм]
|117
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83)
2.0 ECOTEC
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Автобус (X83)
2.0 ECOTEC (F7, A07, J7)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Фургон (X83)
2.0 ECOTEC (F7)
2006.08 - 2014.07
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
2.0 16V Sport
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
2.0 16V Sport (CR0N, CR1P)
2005.06 - 2012.12
RENAULT
DUSTER (HM_)
2.0 4x4 (HMMS)
2019.07 - Выпускается
RENAULT
DUSTER (HS_)
2.0
2012.02 - Выпускается
RENAULT
DUSTER (HS_)
2.0 4x4
2012.02 - Выпускается
RENAULT
DUSTER (HS_)
2.0 4x4
2012.02 - Выпускается
RENAULT
ESPACE IV (JK0/1_)
2.0 (JK0A, JK1D, JK0N)
2005.04 - Выпускается
RENAULT
KAPTUR (H5_)
2.0 4WD
2016.03 - Выпускается
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
2.0 16V (BG1Y)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
2.0 16V (KG1Y)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA III (BT0/1)
2.0 16V Turbo
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III (BT0/1)
2.0 GT
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
2.0 16V Turbo
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
2.0 GT
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA купе (DT0/1)
2.0 16V Turbo
2008.09 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA купе (DT0/1)
2.0 GT
2008.09 - 2015.12
RENAULT
MEGANE CC (EZ0/1_)
2.0 TCe (EZ1T)
2010.06 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
2.0 TCe (KZ0K, KZ1T)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 R.S.
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 TCe (DZ0K)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 TCe (DZ1N)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
2.0 TCe (BZ0K)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL)
2.0 16V
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Автобус (JL)
2.0 16V
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Фургон (FL)
2.0 16V
2006.08 - Выпускается
RENAULT
VEL SATIS (BJ0_)
2.0 Turbo
2005.04 - Выпускается
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