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Комплект болтов головки цилидра артикул 143215401 VICTOR REINZ в Алматы

143215401 VICTOR REINZ Комплект болтов головки цилидра
Производитель / Поставщик VICTOR REINZ
№ Производителя 143215401
Наименование Комплект болтов головки цилидра
Размер резьбы M12
Профиль головки болта Внешний Torx
Длина [мм] 117

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
OPEL VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83) 2.0 ECOTEC 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 2.0 ECOTEC (F7) 2006.08 - 2014.07
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 2005.06 - 2012.12
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 2005.06 - 2012.12
RENAULT DUSTER (HM_) 2.0 4x4 (HMMS) 2019.07 - Выпускается
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 2012.02 - Выпускается
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 2012.02 - Выпускается
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 2012.02 - Выпускается
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) 2005.04 - Выпускается
RENAULT KAPTUR (H5_) 2.0 4WD 2016.03 - Выпускается
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG1Y) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG1Y) 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Turbo 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 GT 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) 2.0 16V Turbo 2008.09 - 2015.12
RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) 2.0 GT 2008.09 - 2015.12
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe (EZ1T) 2010.06 - Выпускается
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 R.S. 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ0K) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ1N) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 2.0 TCe (BZ0K) 2010.10 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) 2.0 16V 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 2.0 16V 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 2.0 16V 2006.08 - Выпускается
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 Turbo 2005.04 - Выпускается

Если хотите купить Комплект болтов головки цилидра производителя VICTOR REINZ с артикулом 143215401 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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