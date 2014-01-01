|Производитель / Поставщик
|VICTOR REINZ
|№ Производителя
|143206302
|Наименование
|Болт ГБЦ Mercedes двигатель OM352 OM366 комплект на 6 цилиндров
|Размер резьбы
|M12
|Профиль головки болта
|внешний многогранник
|Длина [мм]
|110
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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