|Производитель / Поставщик
|VICTOR REINZ
|№ Производителя
|143205401
|Наименование
|14-32054-01_к-кт болтов ГБЦ! 8шт. (x2)\ Audi 80/100/A6/A4/A8 2.6/2.8 91>
|Размер резьбы
|M11
|Профиль головки болта
|полидрайв
|Длина [мм]
|134
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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