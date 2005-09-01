|Производитель / Поставщик
|VICTOR REINZ
|№ Производителя
|113728201
|Наименование
|Комплект прокладок, впускной коллектор
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)/NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
|Цвет
|черный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
1 (E81)
116 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E87)
120 i
2007.03 - 2011.06
BMW
3 (E90)
316 i
2005.09 - 2007.02
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