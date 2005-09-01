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Комплект прокладок, впускной коллектор артикул 113728201 VICTOR REINZ в Алматы

113728201 VICTOR REINZ Комплект прокладок, впускной коллектор
Производитель / Поставщик VICTOR REINZ
№ Производителя 113728201
Наименование Комплект прокладок, впускной коллектор
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
Цвет черный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW 1 (E81) 116 i 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E87) 120 i 2007.03 - 2011.06
BMW 3 (E90) 316 i 2005.09 - 2007.02

Если хотите купить Комплект прокладок, впускной коллектор производителя VICTOR REINZ с артикулом 113728201 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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