Производитель / Поставщик VICTOR REINZ № Производителя 082344305 Наименование Нижний набор прокладок Мерседес двигателя OM402 OM422 OM442 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнительным кольцом вала - коленчатый вал Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без колец втулок движения цилиндров

Запчасть нижний набор прокладок Мерседес двигателя OM402 OM422 OM442 представлена по производителю VICTOR REINZ с артикулом 08-23443-05. У данной детали есть аналоги с номерами: 4220100608, 457240, 490786, 54104300, 812560, 812579, 9010111. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить нижний набор прокладок Мерседес двигателя OM402 OM422 OM442, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя VICTOR REINZ. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.