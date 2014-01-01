Производитель / Поставщик VERYTEX № Производителя 32K851 Наименование Кольца поршневые компрессора D=86.00mm, STD (2.00x2.00x3.00mm), 0689450000, 32K851

Кольца поршневые компрессора D=86.00mm STD (2.00x2.00x3.00mm) 0689450000 32K851 Производитель: VERYTEX. Номер: 32K851 Номера аналогов: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.