Производитель / Поставщик VERYTEX № Производителя 32K312 Наименование Поршнекомплект компрессора D=65.00mm, STD (2.0x2.0x4.00mm), 020064, 32K312

Поршнекомплект компрессора D=65.00mm STD (2.0x2.0x4.00mm) 020064 32K312 Производитель: VERYTEX. Номер: 32K312 Номера аналогов: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.