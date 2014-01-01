Производитель / Поставщик VERYTEX № Производителя 32K27225 Наименование Поршнекомплект компрессора D=86.25mm, 1-рем. (2.0x2.0x3.00mm), 020180, 32K27225

Поршнекомплект компрессора D=86.25mm 1-рем. (2.0x2.0x3.00mm) 020180 32K27225 Производитель: VERYTEX. Номер: 32K27225 Номера аналогов: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.