Производитель / Поставщик VERYTEX № Производителя 32K2715 Наименование Поршнекомплект компрессора D=78.50mm, 2-рем. (2.5x2.5x4.00mm), 020151, 32K2715

Поршнекомплект компрессора D=78.50mm 2-рем. (2.5x2.5x4.00mm) 020151 32K2715 Производитель: VERYTEX. Номер: 32K2715 Номера аналогов: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.