Производитель / Поставщик VERYTEX № Производителя 32K271 Наименование Поршнекомплект компрессора D=78.00mm, STD (2.5x2.5x4.00mm), 020150, 32K271

Поршнекомплект компрессора D=78.00mm STD (2.5x2.5x4.00mm) 020150 32K271 Производитель: VERYTEX. Номер: 32K271 Номера аналогов: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.