Производитель / Поставщик VERYTEX № Производителя 32K25325 Наименование Поршнекомплект компрессора D=82.25mm, 1-рем. (2.50x2.50x4.00mm), 020202, 32K25325

Поршнекомплект компрессора D=82.25mm 1-рем. (2.50x2.50x4.00mm) 020202 32K25325 Производитель: VERYTEX. Номер: 32K25325 Номера аналогов: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.